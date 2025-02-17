Прогноз погоди в Одесі на 18 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°C морозу, вдень від 1°C морозу до 1°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8°C морозу, місцями до 12°C морозу, вдень від 3°C морозу до 2°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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