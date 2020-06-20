Стоит ли идти на пляж: температура морской воды в Одессе 20 июня

Температура воды в Черном море в пределах Одессы в субботу, 20 июня, составит плюс 21 градус.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, температура морской воды сегодня будет в пределах 21-22°С.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 20 июня в Одессе будет кратковременный дождь.

Напомним, “Одесская жизнь” сообщала, безопасно ли купаться на одесских пляжах. Также мы сравнивали, как изменились за год пляжи Отрада и Ланжерон, “Дельфин” и Чкаловский, Аркадия, “Чайка” и пляж для людей с инвалидностью.

Фото: Одесская жизнь

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