Одесскую военную академию и Институт военно-морских сил эвакуируют из города: сотрудники недовольны

Командование военных высших учебных заведений неофициально говорит, что передислокация — вынужденная мера: разведка информирует, что в ближайшее время россияне нанесут ракетные удары по центрам подготовки украинских офицеров. В перечне целей — Военная академия Одессы и Институт Военно-морских сил.

О том, что спешная эвакуация военных вузов Одессы в другие регионы вызвала недовольство их сотрудников, сообщает издание «Думская».

Один из офицеров, военной академии рассказал изданию, что сотрудников поставили перед фактом: им предстоит обучение в открытое поле с блиндажами и палатками.

«Понятно, что идет война, что такое иногда случается, но нельзя же совсем выбрасывать людей в степь поздней осенью! Должна быть какая-то подготовка, какая-то инфраструктура создана. А ее нет!», — говорит источник.

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