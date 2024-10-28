Одесскую военную академию и Институт военно-морских сил эвакуируют из города: сотрудники недовольны

По информации разведки, в Одессе в ближайшее время могут быть атакованы военные вузы, из-за чего срочно эвакуируют Одесскую военную академию и Институт ВМС. Сотрудники говорят, что работать им предстоит буквально в голом поле.
Командование военных высших учебных заведений неофициально говорит, что передислокация — вынужденная мера: разведка информирует, что в ближайшее время россияне нанесут ракетные удары по центрам подготовки украинских офицеров. В перечне целей — Военная академия Одессы и Институт Военно-морских сил.
О том, что спешная эвакуация военных вузов Одессы в другие регионы вызвала недовольство их сотрудников, сообщает издание «Думская».
Один из офицеров, военной академии рассказал изданию, что сотрудников поставили перед фактом: им предстоит обучение в открытое поле с блиндажами и палатками.
«Понятно, что идет война, что такое иногда случается, но нельзя же совсем выбрасывать людей в степь поздней осенью! Должна быть какая-то подготовка, какая-то инфраструктура создана. А ее нет!», — говорит источник.
Читайте также: Курсант одесского ВУЗа умер во время игры в волейбол