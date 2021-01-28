Стихия в Одессе: куда обращаться за помощью в городе и на дорогах области

В Одессе и Одесской области бушует снежная стихия.
На дорогах региона спасают застрявших в снегу автомобилистов, в городе массово падают деревья. Часть Одессы осталась без электроснабжения и отопления.
Одесская жизнь собрала все контакты экстренных и коммунальных служб, к которым следует обращаться за помощью.
Если упало дерево
- Необходимо позвонить в Горзелентрест по номеру: (048) 788 61 72 или написать им в Facebook (https://www.facebook.com/kp.gorzelentrest/);
- Скорая коммунальная служба: 1501;
- Центр обращений граждан: 15-35 или (048) 705 55 55.
Если нет света
- (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90
- на электронную почту call-center@oblenergo.odessa.ua
- в Facebook (https://m.facebook.com/dtekoem/).
Если нет отопления
- пишите на почту stz@teplo.od.ua, или позвоните по номерам:
- Колл-центр: 705-61-00;
- Суворовский район: 705-61-33, 700-42-08, 701-32-26;
- Малиновский район: 705-64-10, 705-61-05, 705-61-19;
- Киевский район: 705-64-07, 705-61-21, 705-61-12;
- Приморский район: 705-64-09, 705-64-06, 63-84-53.
- Если нет воды: 705 55 05, 780 55 05, (093) 170 01 55, (068) 905 55 05 или (066) 905 55 05.
Если нет газа
- звоните по номеру: (048) 705-39-09
Если застряли на трассе в Одесской области
- Отправляйте гоелокацию в Службу автодорог в Одесской области на Telegram, Viber, WhatsApp по тел. +380(67) 575 68 86 (круглосуточно)
- звоните 101
Напомним, что в Одесской области запретили движение грузовиков и автобусов, а некоторые дороги закрыли для всех