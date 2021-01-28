Новости Одессы и Одесской области

Стихия в Одессе: куда обращаться за помощью в городе и на дорогах области

Стихия в Одессе: куда обращаться за помощью в городе и на дорогах области

В Одессе и Одесской области бушует снежная стихия. 

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На дорогах региона спасают застрявших в снегу автомобилистов, в городе массово падают деревья. Часть Одессы осталась без электроснабжения и отопления.

Одесская жизнь собрала все контакты экстренных и коммунальных служб, к которым следует обращаться за помощью.

Если упало дерево

  • Необходимо позвонить в Горзелентрест по номеру: (048) 788 61 72 или написать им в Facebook (https://www.facebook.com/kp.gorzelentrest/);
  • Скорая коммунальная служба: 1501;
  • Центр обращений граждан: 15-35 или (048) 705 55 55.

Если нет света

  •  (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90
  • на электронную почту call-center@oblenergo.odessa.ua
  • в Facebook (https://m.facebook.com/dtekoem/).

Если нет отопления

  • пишите на почту stz@teplo.od.ua, или позвоните по номерам:
  • Колл-центр: 705-61-00;
  • Суворовский район: 705-61-33, 700-42-08, 701-32-26;
  • Малиновский район: 705-64-10, 705-61-05, 705-61-19;
  • Киевский район: 705-64-07, 705-61-21, 705-61-12;
  • Приморский район: 705-64-09, 705-64-06, 63-84-53.
  • Если нет воды: 705 55 05, 780 55 05, (093) 170 01 55, (068) 905 55 05 или (066) 905 55 05.

Если нет газа

  • звоните по номеру: (048) 705-39-09

Если застряли на трассе в Одесской области

  • Отправляйте гоелокацию в Службу автодорог в Одесской области на Telegram, Viber, WhatsApp по тел. +380(67) 575 68 86 (круглосуточно)
  • звоните 101

Напомним, что в Одесской области запретили движение грузовиков и автобусов, а некоторые дороги закрыли для всех

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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