Стихия в Одессе: четыре микрорайона остались без света, тысяча абонентов без тепла

По данным на утро четверга, 28 января, из-за последствий стихии в Одесской области остались без электроснабжения 69 населенных пунктов. Также обесточены 4 жилых микрорайона в Одессе.
Восстанавливают электроснабжение 94 бригады. Это 293 человека, которые задействовали 105 единиц техники, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.
Также без теплоснабжения остались тысяча абонентов в Малиновском районе Одессы. Это произошло из-за того, что рухнувшее от снега и ветра дерево повредило теплотрассу на улице Петрова, 57.
По данным мэрии Одессы, в городе стихия повалила 166 деревьев.
Напомним, что из-за непогоды в Одесской области объявлен максимальный уровень опасности.
Фото: 048.ua