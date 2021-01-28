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Стихия в Одессе: четыре микрорайона остались без света, тысяча абонентов без тепла

Стихия в Одессе: четыре микрорайона остались без света, тысяча абонентов без тепла

По данным на утро четверга, 28 января, из-за последствий стихии в Одесской области остались без электроснабжения 69 населенных пунктов. Также обесточены 4 жилых микрорайона в Одессе.

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Восстанавливают электроснабжение 94 бригады. Это 293 человека, которые  задействовали 105 единиц техники, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Также без теплоснабжения остались тысяча абонентов в Малиновском районе Одессы. Это произошло из-за того, что рухнувшее от снега и ветра дерево повредило теплотрассу на улице Петрова, 57.

По данным мэрии Одессы, в городе стихия повалила 166 деревьев.

Напомним, что из-за непогоды в Одесской области объявлен максимальный уровень опасности.

Фото: 048.ua

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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