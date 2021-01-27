В Одесской области запретили движение грузовиков и автобусов, а некоторые дороги закрыли для всех

В Одесской области запретили движение большегрузного автотранспорта и пассажирских автобусов на дорогах общего пользования государственного значения.

Запрет ввели в связи с ухудшением погоды: идет снег, дует сильный ветер, метель и полное отсутствие видимости.

Движение фур и автобусов запрещено с 21:00 27 января, сообщает Патрульная полиция Одессы со ссылкой на решение облавтодора.

А на некоторых участках дорог ввели запрет на движение транспорта всех категорий. Эта такие участки:

М 15 Одеса – Рени (на Бухарест), км 11+920 – км 308+000

М 16 Одеса – Кучурган (на Кишинев), км 0+000 – км 58+682, км 58+925 – км 59+123

О снятии запрета сообщат дополнительно.

Напомним, с утра 27 января из-за снегопада в Одессе запретили въезд в город для большегрузного транспорта.

Также сообщалось, что на Одесскую и Николаевскую область надвигается так называемый “чрезвычайный снег”, объявлен максимальный уровень опасности.

Фото: Пушкинская