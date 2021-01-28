Сотни людей и машин стали заложниками стихии на трассах в Одесской области (фото)

В Одесской области из-за сильного снегопада на заснеженных трассах застряли сотни транспортных средств. Водителям и пассажирам помогают спасатели.

Так, за время стихии, начиная с 26 января, из снежных заносов вытащили 296 транспортных средств. В том числе: 215 легковых автомобилей, 51 грузовик, 27 автобусов, 3 машины “скорой помощи”. Помогли 723 людям, в том числе шестерым детям, сообщили по данным на утро 28 января в ГУ ГСЧС в Одесской области.

На трассе Киев-Одесса в отстойниках находятся около 700 грузовиков.

Напомним, что в Одесской области запретили движение грузовиков и автобусов, а некоторые дороги закрыли для всех

Фото: ГСЧС