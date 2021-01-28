Новости Одессы и Одесской области

Сотни людей и машин стали заложниками стихии на трассах в Одесской области (фото)

Сотни людей и машин стали заложниками стихии на трассах в Одесской области (фото)

В Одесской области из-за сильного снегопада на заснеженных трассах застряли сотни транспортных средств. Водителям и пассажирам помогают спасатели. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Так, за время стихии, начиная с 26 января, из снежных заносов вытащили 296 транспортных средств. В том числе: 215 легковых автомобилей, 51 грузовик, 27 автобусов, 3 машины “скорой помощи”. Помогли 723 людям, в том числе шестерым детям, сообщили по данным на утро 28 января в ГУ ГСЧС в Одесской области.

На трассе Киев-Одесса в отстойниках находятся около 700 грузовиков.

Напомним, что в Одесской области запретили движение грузовиков и автобусов, а некоторые дороги закрыли для всех

Фото: ГСЧС

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить