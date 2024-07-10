Одесский международный кинофестиваль объявил полную программу

В фокусе — Украина

В отличие от прошлых эдиций, в нынешнем кинофестивале осталось только две конкурсные программы — Национальная и Европейская.

Национальная конкурсная программа состоит из 10 новых художественных и документальных фильмов, снятых в прошлом и этом годах. Большинство нынешних лент посвящены теме войны, которая длится в нашей стране десять лет.

Отечественное кино будет представлено не только в конкурсах. Зрители увидят еще несколько специальных программ и ретроспектив: «Поет Украина», «Украина в огне», и ретроспективы «Незабытая история», «Любить по-украински», «Наша ДНК» и другие. Также зрителям представят украинскую ленту «Конотопская ведьма» в программе «Гала премьеры». Уже известно, что этот фильм выйдет в прокат в октябре этого года, но гости ОМКФ смогут посмотреть его раньше всех.

Еще несколько лент не вошли ни в одну из программ, но они будут демонстрироваться в рамках Специальных показов.

Европейский конкурс и Гала фестивали

Программы Гала премьеры и Фестиваль фестивалей — можно уверенно назвать самыми ожидаемыми среди зрителей. Ведь здесь можно посмотреть фильмы, собранные с лучших кинофорумов мира, еще до проката в кинотеатрах и на стирминговых платформах. В мирные времена презентовать эти фильмы приезжали всемирно известные режиссеры и актеры.

Найдется ли кто-то из звезд мировой киноиндустрии, кто не побоится приехать в Киев сейчас, мы узнаем совсем скоро. По крайней мере мы увидим на экранах знакомые лица Деми Мур, Элизабет Юппер, Жан Паскаля Зади, Эммы Стоун и других.

Всего, в программах, которые презентуют мировое кино будет показано 24 художественных фильма. Интересно, что среди иностранных лент, в этом году больше всего будет представлена Франция.

Очень привлекательно выглядит и нынешняя программа документальных фильмов. Она состоит из лент из Украины, Польши, Ирландии, Мексики, Чехии и других стран. Обычно эти фильмы можно посмотреть только во время ОМКФ. Мы обязательно расскажем какие проблемы поднимают документалисты со всего мира.

Профессионалы возвращаются

В этом году в программу фестиваля возвращаются Летняя киношкола, Film Industry Office, Летний кинорынок последний в прошлом году проходил в Польше. Секции будут проходить параллельно на разных локациях и соберут кинодистрибьюторские компании, представителей различных грантовых программ, фестивалей и кинокомпаний. Среди прочих свой потенциал будет представлять Одесская киностудия. 16 июля пройдет съезд Союза кинотеатров (оказывается, есть у нас и такой), а 17 июля, в кругу единомышленников режиссеры, продюсеры и другие представители киноиндустрии отметят День кино.

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