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В Черновцах завершился 14-й Одесский кинофест: названы фильмы-победители

В Черновцах завершился 14-й Одесский кинофест: названы фильмы-победители

26 августа 2023 в Черновцах завершился 14-й Одесский международный кинофестиваль. А это значит, что жюри выбрало лучшие фильмы международной, национальной игровой и документальной программы. Каждую номинацию просматривал свой состав жюри.

Лучшим европейским фильмом ОМКФ стала фильм «Ссавці» («Млекопитающие») румынского режиссера Себастиана Михеилеску. Фильм создан в сотрудничестве Румынии, Польши и Германии.

Фильмы-победители ОМКФ-2023 data-lazy-srcset=

Это достаточно сюрреалистический фильм о мужчине, который, пытаясь примириться с потерей контроля над своей жизнью – работой, социальным статусом, отношениями – начинает поиски, побуждающие его подвергнуть сомнению основу своей идентичности. Он шагает за своей девушкой во все более странный и тревожный мир сообщества и ритуалов, прежде чем столкнуться с трагикомической сменой ролей, заставляющей зрителя подвергнуть сомнению все.

Фильмы-победители ОМКФ-2023,

Лучшим украинским полнометражным игровым фильмом фестиваля стала украино-израильская лента режиссера Михаль Виник «Валерия выходит замуж». Этот фильм о молодой украинке, которая приезжает в Израиль для встречи со своим будущим мужем, с которым знакомится в интернете. Она присоединяется к Кристине, которая уже некоторое время живет в Израиле и познакомилась со своим мужем подобным образом. Кристина довольна своей новой жизнью и желает той же участи своей сестре.

Фильмы -победители ОМКФ-2023, «Откуда куда» data-lazy-srcset=

Лучшим украинским полнометражным документальным фильмом жюри выбрало фильм «Откуда куда» Мачека Хамелы совместного производства Украины, Польши и Франции. В фильме перед зрителем предстает правдивое и близкое наблюдение за эвакуацией украинцев, которые решают покинуть свои дома, чтобы спасти свои жизни. Минивэн проезжает мимо заминированных полей и многочисленных военных блокпостов, чтобы спасти беженцев. Он служит комнатой ожидания, госпиталем, приютом, местом доверия и свидетельствами людей. «Откуда куда» – это общий портрет украинских беженцев, имеющих общую цель: найти безопасное место в омуте войны.

Также были вручены специальные награды в Национальной конкурсной программе:

  • за лучшую режиссуру – Алиса Коваленко, фильм «Мы не угаснем»;
  • за лучшую женскую роль – Карина Химчук за роль в фильме Ты меня любишь?;
  • за лучшую мужскую роль – Дмитрий Нежельский за роль в фильме «Сашенька»;
  • приз от Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) за документальный фильм в сфере защиты прав человека – «Мы не угаснем», реж. Алиса Коваленко.

В Международной европейской конкурсной программе:

  • «Пламенное небо», реж. Кристиан Петцольд;
  • «Правило двух стен», реж. Дэвид Гутник, реж. Ольга Бесхмельницына, Сэм Бисби, Стейси Райс.

Напомним, что Одесский международный фестиваль в этом году вернулся в Украину, но проходил в Черновцах с 19 по 26 августа 2023 года.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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