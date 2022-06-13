Новости Одессы и Одесской области

Какие одесские улицы переименуют в первую очередь?

Какие одесские улицы переименуют в первую очередь?

В Одессе будут переименовывать названия улиц, названия которых связаны с государством-агрессором.

Об этом сообщил у себя в Facebook городской голова Геннадий Труханов.

«Мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли»,

– сообщает мэр.

В частности, речь идет о названиях одесских улиц, которые никак не связаны с историей Одессы.

Также, сообщает мэр, в соответствии с украинским законодательством переименованию подлежат ряд улиц, а названия некоторых должны быть переведены на украинский язык.

«Считаю, что должны быть переименованы такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие»,

– пишет Труханов.

пост Труханова о переименовании улиц

Перечень улиц будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии. А окончательное решение примут депутаты горсовета на сессии.

Статья по теме: Убрать россию из Одессы: стоит ли переименовывать десятки улиц?

«В новейшую историю Одессы и Украины должны быть вписаны имена и страны, которые так или иначе ведут нас к Победе. Что в Одессе может – и должна! – появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании. И, конечно же, мы создадим на месте сквера Воинов АТО большой мемориал, где будут увековечены имена всех одесситов, кто положил свою жизнь за Украину!»,

– подчеркнул мэр Одессы.

Напомним, ранее депутат Одесского горсовета Петр Обухов предложил обсудить «деколонизацию» Одессы, а именно – переименование ряда одесских улиц, в названии которых фигурируют российские города либо исторические личности, не имеющие непосредственно к Одессе никакого отношения.

Фото с Facebook-страница Геннадия Труханова

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить