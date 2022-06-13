Какие одесские улицы переименуют в первую очередь?

В Одессе будут переименовывать названия улиц, названия которых связаны с государством-агрессором.

Об этом сообщил у себя в Facebook городской голова Геннадий Труханов.

«Мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли»,

– сообщает мэр.

В частности, речь идет о названиях одесских улиц, которые никак не связаны с историей Одессы.

Также, сообщает мэр, в соответствии с украинским законодательством переименованию подлежат ряд улиц, а названия некоторых должны быть переведены на украинский язык.

«Считаю, что должны быть переименованы такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие»,

– пишет Труханов.

Перечень улиц будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии. А окончательное решение примут депутаты горсовета на сессии.

«В новейшую историю Одессы и Украины должны быть вписаны имена и страны, которые так или иначе ведут нас к Победе. Что в Одессе может – и должна! – появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании. И, конечно же, мы создадим на месте сквера Воинов АТО большой мемориал, где будут увековечены имена всех одесситов, кто положил свою жизнь за Украину!»,

– подчеркнул мэр Одессы.

Напомним, ранее депутат Одесского горсовета Петр Обухов предложил обсудить «деколонизацию» Одессы, а именно – переименование ряда одесских улиц, в названии которых фигурируют российские города либо исторические личности, не имеющие непосредственно к Одессе никакого отношения.

Фото с Facebook-страница Геннадия Труханова