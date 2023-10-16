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Дело убитой таксистки из-под Одессы: убийцам вынесли приговор

Дело убитой таксистки из-под Одессы: убийцам вынесли приговор

За жестокое убийство таксистки из Южного, которое произошло в декабре 2020 года, двое молодых людей получили приговор суда – 14 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

В сообщении говорится, что на момент совершения убийства преступникам было 17 и 18 лет. Их признали виновными в преднамеренном убийстве с целью завладеть чужими средствами и похищении и поджоги машины таксистки.

Напомним, «Одесская жизнь» писала об этом ужасном убийстве южненки, которое произошло в селе Любополь Одесского района (бывший Лиманский).

спалена автівка

Прокуроры в суде доказали, что в декабре 2020 злоумышленники, с целью наживы, заранее приготовили ножи для совершения преступления. Они подошли к ожидавшей заказ таксистке и попросили отвезти в село Любополь. А по приезду в деревню по адресу, который выбрали наугад, убийцы нанесли потерпевшей многочисленные ножевые ранения с желанием завладеть ее деньгами.

От полученных повреждений 55-летняя женщина скончалась на месте.

Убедившись, что водитель такси не представляет признаков жизни, они выбросили ее тело на обочину дороги, забрали 1500 грн и на автомобиле убитой женщины скрылись с места происшествия.

місце злочину

В дальнейшем, чтобы скрыть следы убийства, осужденные решили сжечь автомобили таксистки. Для этого приобрели бутылку водки и выехали за пределы населенного пункта, где облили транспортное средство спиртным и подожгли —

сообщили в Одесской облпрокуратуре.

В судебном заседании злоумышленники свою вину признали полностью.

Им назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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