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Убийство женщины-таксиста под Одессой: полиция поймала злодеев и сообщила подробности трагедии (видео)

Убийство женщины-таксиста под Одессой: полиция поймала злодеев и сообщила подробности трагедии (видео)

Полицейские поймали двоих парней, которые убили женщину таксиста из города Южный Одесской области. 

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Злодеями оказались двое парней, 17-ти и 18-ти лет, тоже из Южного. Они сели в авто 55-летней женщины, которая занималась частным извозом, и попросили отвезти их в село Любополь. Адрес назвали случайный. Когда приехали на место, то убили женщину.

Парни нанесли своей жертве 11 ножевых ранений, тело сбросили на обочину дороги, а автомобиль сожгли, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области. Домой в Южный они вернулись на другом такси.

Сообщается, что добычей “отморозков” стали 1,5 тысячи гривен.  Парни объяснили, что им нужно было отдать кредит, которые они брали, чтоб открыть некую “комнату разгрузки от злости”.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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