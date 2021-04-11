Старинная шхуна Joseph Conrad покинула Одессу (фото)

Старинная двухмачтовая яхта Joseph Conrad, которая зашла в Одессу около месяца назад, вышла в Черное море и взяла курс на Босфор.

Вечером 10 апреля судно вышло из Одессы на двигателе, а чуть позже команда поставила паруса, пишет “Думская“.

Яхта Joseph Conrad была построена в 1916 году как небольшое рыболовецкое судно. В конце 1930-х годов было модернизировано в торговое, а в 1959 затонуло. После подъема и ремонта превратилось в прогулочную яхту.

Нынешний владелец, который купил судно в 2014 году, использует яхту только для личного отдыха. В Украину судно заходило для ремонта, однако владелец не смог найти подходящее предприятие.

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Фото: Думская