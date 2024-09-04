Новости Одессы и Одесской области

Станут ли дольше отключения света в Одессе 5 сентября

Станут ли дольше отключения света в Одессе 5 сентября

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в четверг, 5 сентября 2024 года, в течение суток во всех регионах страны продолжат действовать стабилизационные отключения света.

По прогнозам энергетиков, завтра будет применяться одна очередь отключений, которая, напомним, предполагает 4 часа без света в сутки.

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что такое «очереди отключений света» и как они работают

«Завтра, 5 сентября, в течение суток будет отключаться по одной группе в темно-серой зоне. Если не будет дополнительных команд от «Укрэнерго», — прокомментировали в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Сегодня вечером, 4 сентября, в период с 15:00 до 24:00 часов планируется отключение двух групп одновременно.

Ранее руководитель центра исследований Энергетики Александр Харченко заявил, что сегодня в Украине резко увеличился объем отключений света в связи с аварией на Южноукраинской АЭС, один из блоков которой в ближайшее время выведут в ремонт. Таким образом, отключений света может стать больше.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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