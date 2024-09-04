Станут ли дольше отключения света в Одессе 5 сентября

По прогнозам энергетиков, завтра будет применяться одна очередь отключений, которая, напомним, предполагает 4 часа без света в сутки.

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

«Завтра, 5 сентября, в течение суток будет отключаться по одной группе в темно-серой зоне. Если не будет дополнительных команд от «Укрэнерго», — прокомментировали в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Сегодня вечером, 4 сентября, в период с 15:00 до 24:00 часов планируется отключение двух групп одновременно.

Ранее руководитель центра исследований Энергетики Александр Харченко заявил, что сегодня в Украине резко увеличился объем отключений света в связи с аварией на Южноукраинской АЭС, один из блоков которой в ближайшее время выведут в ремонт. Таким образом, отключений света может стать больше.