Чи стануть довше відключення світла в Одесі 5 вересня

За прогнозами енергетиків, завтра застосовуватиметься одна черга відключень, яка, нагадаємо, передбачає чотири години без світла на добу.

Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

«Завтра, 5 вересня, протягом доби буде відключатися по одній групі у темно-сірій зоні. Якщо не буде додаткових команд від «Укренерго», – прокоментували у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Сьогодні ввечері, 4 вересня, в період з 15:00 до 24:00 години планується відключення двох груп одночасно.

Раніше керівник центру досліджень Енергетики Олександр Харченко заявив, що сьогодні в Україні різко збільшився обсяг відключень світла через аварію на Південноукраїнській АЕС, один з блоків якої найближчим часом виведуть у ремонт. Таким чином, відключень світла може стати більше.