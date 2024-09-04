Чи стануть довше відключення світла в Одесі 5 вересня

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у четвер, 5 вересня 2024 року, протягом доби у всіх регіонах країни продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла.
За прогнозами енергетиків, завтра застосовуватиметься одна черга відключень, яка, нагадаємо, передбачає чотири години без світла на добу.
Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Раніше «Одеське життя» розповідало, що таке «черги відключень світла» та як вони працюють
«Завтра, 5 вересня, протягом доби буде відключатися по одній групі у темно-сірій зоні. Якщо не буде додаткових команд від «Укренерго», – прокоментували у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».
Сьогодні ввечері, 4 вересня, в період з 15:00 до 24:00 години планується відключення двох груп одночасно.
Раніше керівник центру досліджень Енергетики Олександр Харченко заявив, що сьогодні в Україні різко збільшився обсяг відключень світла через аварію на Південноукраїнській АЕС, один з блоків якої найближчим часом виведуть у ремонт. Таким чином, відключень світла може стати більше.