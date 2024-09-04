Отключений света с 4 сентября станет больше и это надолго

Об этом в facebook сообщил руководитель центра исследований Энергетики Александр Харченко.

«Из двух независимых источников: снова авария на Южноукраинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня — потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт», — сообщил эксперт.



Информацию о проблемах на Южноукраинской АЭС подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк:

«У нас снова проблемы на Южноукраинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня – потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт», – сообщил нардеп.

По словам Александра Харченко, поврежденные обстрелами высоковольтные сети в Украине восстанавливаются и «через пару дней будут в порядке (насколько это возможно)».

«Но «сюрпризы от Энергоатома» предвидеть пока не удается. Поэтому к вопросу министру энергетики по защите распределительных устройств АЭС добавляется вопрос качества ремонтов. Если блоки будут вылетать зимой нам всем будет несладко…», — отметил он.

Какой может быть ситуация со светом зимой

После того, как из-за интенсивных ракетных обстрелов и атак российских «шахедов» на энергетические объекты в Украину вернулись графики отключения, многих украинцев стал беспокоить вопрос, какой может быть ситуация со светом зимой.

К сожалению, прогнозы экспертов нельзя назвать особо оптимистичными: при сильных морозах отключения света могут длиться по 10−14 часов в сутки. В самом худшем случае — до 2 суток. Такой прогноз сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии «Эспрессо».

«Если погода падает до −10…−15, то давайте будем откровенны — протяженность отключений может быть 12−14 часов в сутки. Не подряд, а кусками по графику», — считает эксперт. Если зима будет теплой, то «может быть мягкий сценарий» — с 4 часами отключений в сутки.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда нас будут атаковать россияне, все может быть гораздо печальнее.

«Мы держимся исключительно на атомных электростанциях», — сказал он, отметив, что у нас нет запаса энергетики, в отличие от 2022−2023 годов. Наиболее сложной ситуацией будет на левобережье и на юге.

Также Харченко описал худший из возможных сценариев, который он назвал «очень болезненным»:

«Если будут наноситься удары, как это сейчас обсуждают на российском телевидении, по выводным устройствам атомных станций, где у нас, к сожалению, нет защиты — Министерство энергетики и Энергоатом не позаботились об этом, так нам будет очень больно. И при определенных условиях электричества может не быть 1−2 суток».