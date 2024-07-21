Чи стане менше відключень світла у понеділок, 22 липня

Чи стане менше відключень світла у понеділок, 22 липня

Компания «Укрэнерго» обновила информацию о стабилизационных отключениях света завтра, в понедельник, 22 июля 2024 года.

Згідно з розпорядженням НЕК, завтра заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом доби. При цьому:

  • з 01:00 до 05:00 діятиме одна черга вимкнень;
  • з 18:00 до 23:00 – три черги;
  • в інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Як зазначають у компанії ДТЕК, в Одесі в період з 18:00 до 23:00 висока ймовірність відключень у «світло-сірій зоні» графіків, і просять споживачів врахувати це, плануючи свій день.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, графіки погодинних відключень з 12:00 до 15:00 години були скасовані. А з 17.00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг відключень.

Читайте також: Відключень світла в Одеській області скоро поменшає, – глава ОВА.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk