Чи стане менше відключень світла у понеділок, 22 липня

Згідно з розпорядженням НЕК, завтра заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом доби. При цьому:

з 01:00 до 05:00 діятиме одна черга вимкнень;

з 18:00 до 23:00 – три черги;

в інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Як зазначають у компанії ДТЕК, в Одесі в період з 18:00 до 23:00 висока ймовірність відключень у «світло-сірій зоні» графіків, і просять споживачів врахувати це, плануючи свій день.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, графіки погодинних відключень з 12:00 до 15:00 години були скасовані. А з 17.00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг відключень.

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