Отключения света 21 июля: что изменится

Отключения света 21 июля: что изменится

Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», завтра, в восресенье, 21 июля 2924 года, в Одессе и Одесской области, как и по всей Украине, продолжат действовать стабилизационные отключения света. Они будут действовать в течение всех суток.

Так, с 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений, а в другие часы суток будет применяться только одна очередь отключений.

При этом, как заверили в компании ДТЭК «Одесские электросети», отключений в светло-серой зоне графиков в воскресенье не планируется.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что ситуация со электроснабжением Одесской области должна улучшиться в ближайшее время благодаря завершению планового ремонта энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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