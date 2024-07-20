Отключения света 21 июля: что изменится

Так, с 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений, а в другие часы суток будет применяться только одна очередь отключений.

При этом, как заверили в компании ДТЭК «Одесские электросети», отключений в светло-серой зоне графиков в воскресенье не планируется.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что ситуация со электроснабжением Одесской области должна улучшиться в ближайшее время благодаря завершению планового ремонта энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции.