В «Укрэнерго» объяснили, что означает отключение нескольких очередей одновременно

Как пояснили в «Укрэнерго», потребители каждой области поделены на 6 очередей.

Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объему, поскольку зависит от объема потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления.

Для компенсации дефицита энергии приходится использовать несколько очередей сразу:

1 очередь – 4 часа без света в сутки,

2 очереди – 8 часовбез света в сутки,

3 очереди – 12 часов без света в сутки,

4 очереди – более 12 часов без света в сутки.

«Сколько очередей применять во всех регионах одновременно — определяет Диспетчерский центр «Укрэнерго» для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе», — отметили в компании.

Информацию о том, какой у вас график почасовых отключений, смотрите на официальных сайтах облэнерго в вашей области.

Сегодня, 9 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. С усилением жары после 14:00 – планируется применять 3-4 очереди.

Напомним, «Укрэнерго» отменила измерения фактического уровня потребления в каждой области, которые планировала провести с 9 по 24 июля.