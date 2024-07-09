В «Укрэнерго» объяснили, что означает отключение нескольких очередей одновременно

В «Укрэнерго» объяснили, что означает отключение нескольких очередей одновременно

Сегодня, 9 июля, после 14:00 «Укрэнерго» планируется применять 3-4 очереди почасовых отключений. В компании наконец-то на понятном языке объяснили, что означает «очереди отключения света» и как они распределяются по областям.

Как пояснили в «Укрэнерго», потребители каждой области поделены на 6 очередей.

Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объему, поскольку зависит от объема потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления.

Для компенсации дефицита энергии приходится использовать несколько очередей сразу:

  • 1 очередь – 4 часа без света в сутки,
  • 2 очереди – 8 часовбез света в сутки,
  • 3 очереди – 12 часов без света в сутки,
  • 4 очереди – более 12 часов без света в сутки.

«Сколько очередей применять во всех регионах одновременно — определяет Диспетчерский центр «Укрэнерго» для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе», — отметили в компании.

Информацию о том, какой у вас график почасовых отключений, смотрите на официальных сайтах облэнерго в вашей области.

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Сегодня, 9 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. С усилением жары после 14:00 – планируется применять 3-4 очереди.

Напомним, «Укрэнерго» отменила измерения фактического уровня потребления в каждой области, которые планировала провести с 9 по 24 июля.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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