Отключений света в Одесской области скоро станет меньше, – глава ОВА

По словам Кипера, света будет больше благодаря завершению планового ремонта энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции.

Глава Одесской ОВА объяснил, что более 50% мощностей пострадало в результате вражеских обстрелов. Но после того, как утром 17 июля включили еще один энергоблок на Хмельницкой АЭС ситуация с генерацией должна улучшиться.

«До этого мы получали только 40% от необходимого, сейчас добавится еще около 30%», – отметил Кипер.

Более того, через месяц на полную смогут заработать дополнительные мощности альтернативной генерации.

«Очень много сделано – как по подстанциям, так и по альтернативной генерации. Сейчас много государственных программ поддержки, многие предприятия устанавливают солнечные батареи. Мы ждем, когда поступят средства ПВО, которые нам пообещали партнеры, это поможет сохранить мощности, потому что враги продолжают бить по нашей энергетической инфраструктуре. Месяц продержимся и станет точно лучше», – заверил губернатор Одесской области.

Напомним, по данным НЭК «Укрэнерго», с сегодняшнего дня, 20 июля 2024 года, в Украине уменьшается продолжительность отключений света.

А в ДТЭК «Одесские электросети» добавили, что стабилизационные отключения сегодня действуют с 05:00 до 24:00, и в «светло-серой зоне» графиков будут применяться минимально.