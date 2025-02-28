По данным прокуратуры, с начала военного положения в суд направлено 94 обвинительных акта по фактам уклонения от призыва. Судами уже вынесено 67 приговоров.

Правоохранители продолжают выявлять и расследовать случаи незаконного пересечения границы, а также лиц, которые помогают уклонистам покинуть страну.

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