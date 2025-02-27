Основные механизмы привлечения военных

В условиях войны Украина использует несколько основных механизмов для пополнения рядов Вооруженных сил: мобилизацию, контрактную службу и добровольное вступление в армию. Однако размер денежного довольствия военнослужащего не зависит от того, мобилизован ли он или служит по контракту. Выплаты определяются с учетом должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий прохождения службы.

В обеих странах происходила мобилизация. В Украине она законна, однако все знают о частых случаях превышения обязанностей представителями ТЦК. В России долгое время даже не говорили об этом, а «частичную» мобилизацию объявили после деоккупации Херсонщины. Но она стала еще и принудительной. Призыв под давлением охватил небольшие города и села. Коснулось это и осужденных, которым обещали амнистию за участие в войне. Труднее всего – жителям оккупированных Россией территорий. Угрожая репрессиями, их привлекают в российские войска, что является нарушением международного права и считается военным преступлением.

Финансовые и социальные гарантии для военных России и Украины

Основные финансовые выплаты в Украине и России

Выплаты россиян указаны в пересчете с рубля на гривну с учетом курса во время публикации

Выплаты в Украине

Единовременная выплата при заключении контракта составляет 24 224 гривны для рядового состава, 27 252 гривны для сержантов, 30 280 гривен для офицеров.

Месячная заработная плата: С 1 февраля 2023 года минимальный ежемесячный размер денежного довольствия для военнослужащих составляет 20 100 гривен.

Доплаты за участие в боевых действиях:

100 000 грн – пребывание на передовой, выполнение задания в оккупированных районах или «серой зоне».

– пребывание на передовой, выполнение задания в оккупированных районах или «серой зоне». 50 000 грн – предназначена для лиц, занимающихся боевым (специальным) планированием, входят в состав органов военного управления, штабов и командования или осуществляют оперативное руководство подразделениями вне зоны активных боевых действий.

– предназначена для лиц, занимающихся боевым (специальным) планированием, входят в состав органов военного управления, штабов и командования или осуществляют оперативное руководство подразделениями вне зоны активных боевых действий. 30 000 грн – получают военные, выполняющие боевые (специальные) задания в соответствии с приказами командования.

Выплата за смерть: 1 770 750 гривен.

С началом полномасштабного вторжения семьям военных в Украине за смерть бойца выплачивали 15 миллионов гривен. Однако в 2023 году из-за экономических трудностей норма вернулась к предыдущей.

Выплаты в России

Единовременная выплата за заключение контракта составляет 88 600 гривен.

Месячная заработная плата военных, которые находятся в Украине, – от 95 400 гривен.

Ежемесячные доплаты: социальные выплаты (15 000 рублей), суточные (4 240 рублей), доплаты за должность.

Выплата за смерть: 6 300 000 гривен.

Социальные гарантии для военных в Украине и России

Социальное обеспечение военнослужащих является важнейшим инструментом мотивации и поддержки армии. Украина и Россия предлагают схожие механизмы, однако между ними есть существенные отличия, которые влияют на качество жизни военных и их семей.

Жилищное обеспечение. Обе страны предлагают военным служебное жилье или денежную компенсацию за аренду. В Украине через три года службы можно присоединиться к накопительно-ипотечной программе, которая позволяет приобрести собственное жилье.

Медицинское обеспечение. Военные Украины и России получают бесплатное медицинское обслуживание, включая лечение, реабилитацию, обеспечение лекарствами, а также бесплатное протезирование зубов.

Отпуска. Ежегодный отпуск в Украине составляет минимум 30 дней, с возможностью получения дополнительных дней для находящихся на фронте. В России базовый отпуск составляет 30-45 дней, с дополнительными 15 днями для ветеранов боевых действий.

Пенсионное обеспечение. В Украине пенсия военным назначается после 25 лет службы, тогда как в России после 20 лет. Однако в России военнослужащим, заключившим контракт после февраля 2022 года, обещают засчитывать пенсионный стаж в двойном размере.

Что стоит за обещаниями?

Россия активно привлекает военных финансовыми обещаниями и льготами, однако реальность далека от заявленной. Власти гарантируют большие выплаты, компенсации семьям погибших и разные льготы, но на практике многие сталкиваются с задержками или даже полным отказом в выплатах. Бюрократические сложности, длительные процедуры и многочисленные преграды заставляют военных и их семьи бороться за то, что им положено. Речь идет даже о доступе к качественной медицине.

Щедрые компенсации – это не только средство привлечения новых рекрутов, но способ замаскировать огромные потери на фронте. По оценкам западных аналитиков, российская армия ежедневно теряет тысячи бойцов, поэтому власти вынуждены постоянно искать новых солдат.

Новые способы мотивации

Украинский «Контракт 18-24»

Чтобы мотивировать больше мужчин, в 2024 году Министерство обороны Украины внедрило новый механизм – «Контракт 18-24». Он рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, ранее не проходивших базовую военную подготовку. Дополнительные привилегии:

контракт на миллион гривен с выплатой 200 тысяч гривен;

возможность выбирать часть и специальность;

возможность самостоятельно выбирать место прохождения ВЛК;

право на выезд за границу после 1 года службы;

ипотека под 0% по окончании договора.

Однако все должности боевые: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик и старший разведчик. Денежные выплаты также предусмотрены военнослужащим, которые присоединились к войскам раньше и им было менее 25 лет. Условиями получения вознаграждения является непосредственное участие в боевых действиях в течение шести месяцев и отсутствие привлечения к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности.

Российская акция «Приведи друга в военкомат»

Чтобы привлечь новых бойцов, минобороны РФ прибегло к отчаянным шагам. Так, жителям Татарстана предлагают «привести друга в военкомат» и получить за это деньги. За вербовку друзей или родственников для участия в войне против Украины выплачивают около 47 000 гривен. Как отмечается на сайте «Герои Татарстана», деньги могут получить не только друзья и родственники мобилизованных, но и знакомые, работники военкоматов, местных администраций и государственных учреждений.

Интересно и то, что в республике Татарстан контрактникам обещают единовременную выплату за подписание контракта размером около 700 000 гривен. Однако местные депутаты выражали обеспокоенность, что такие суммы могут дискредитировать саму идею добровольной службы родине.

Мнение военного эксперта

В начале полномасштабного вторжения у Украины и России были разные подходы к мобилизации. Россия сосредоточилась на финансовом стимулировании. Военный эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отмечает, что сначала российские военные получали высокие зарплаты – 250 тысяч рублей, а впоследствии появились разовые выплаты: 100, 200, 400, 500 тысяч. В настоящее время в некоторых регионах суммы достигают уже пяти миллионов рублей.

Для Украины главной мотивацией была защита Родины, поэтому многие шли на фронт добровольно. Однако со временем все больше украинцев стали задумываться о финансовом обеспечении своих семей. Это повлияло на мобилизационные процессы: многие начали колебаться между службой и работой, оставаясь с семьей.

– Люди начали задумываться: а что, если я получу ранение или погибну? Именно поэтому сейчас финансовая мотивация играет ключевую роль в мобилизационных процессах. Мы только начинаем активно использовать эту схему, возможно, с опозданием, но все еще есть простор для совершенствования. В России же почти исчерпали свой ресурс. Если раньше за участие в войне платили 250 тысяч рублей, то сейчас предлагают уже пять миллионов – и даже за такие деньги не каждый соглашается, – объясняет эксперт.

Коваленко также отмечает, что финансовые выплаты могут оказать не только стимулирующий эффект, но и стать важным фактором психологической поддержки военных и их семей.

– Безусловно, льготы важны, но именно разовая выплата имеет более сильное психологическое влияние и мотивирует больше. Когда военный подписывает контракт, он понимает: сначала подготовка, потом три месяца обучения, а дальше зона боевых действий. И что там? Я могу получить даже в первый день ранение или даже меня могут убить. А что моя семья получит за это? Разовая выплата дает семье финансовую защиту наперед. Если что-нибудь произойдет с кормильцем, у них уже будет определенный буфер безопасности, – отмечает он.

По мнению эксперта, сейчас важно нарастить количество новых подразделений, обеспечить ротацию и повысить мобилизационный потенциал. Нужно найти баланс между привлечением молодых бойцов 18-24 лет и поддержкой военных, которые воюют уже 2-3 года или служат еще с 2014-го.

– Для этого необходимы льготы, учитывающие выслугу лет, боевой опыт и пребывание в зоне боевых действий. Это касается и пенсионного обеспечения, социальной защиты семей, возможностей для обучения детей и других гарантий, – заключает Коваленко.

По его мнению, ситуация с выплатами и льготами должна стабилизироваться, а уровень напряжения среди военных – снизиться. Новые мобилизованные кадры могут обеспечить возможность для ротации и отпусков воюющим уже длительное время.

Опыт армии США во время войны во Вьетнаме

США использовали добровольный набор, принудительный призыв и специальные программы пополнения армии во время Вьетнамской войны. Однако эти меры вызвали общественное недовольство.

Добровольный набор

Большинство военных в США всегда набиралось на добровольной основе. Вербовочные кампании акцентировали на патриотизме, обязанностях перед родиной и возможности получить образование и карьеру после службы. Участники боевых действий могли получить бесплатную учебу после демобилизации, субсидии на жилье и карьерные перспективы. Эти меры сделали службу более привлекательной для добровольцев. Однако добровольный набор не обеспечивал достаточное количество солдат для войны во Вьетнаме.

Призыв

Призыв был основным методом привлечения военных после 1965 года, когда война во Вьетнаме обострилась. Молодые мужчины в возрасте 18-26 лет могли быть мобилизованы на срочную службу. До 1973 года таким образом было привлечено около 2,2 миллиона военных. Многие студенты и представители среднего класса получали отсрочки, что вызвало критику, поскольку большинство призывников происходили из бедных семей и этнических меньшинств.

Лотерейный призыв 1969 года

В ответ на критику по поводу несправедливости призыва 1 декабря 1969 года была проведена первая лотерея, которая определяла порядок мобилизации. Это должно было сделать процесс более прозрачным. Однако антивоенные протесты продолжались.

«Проект 100 000»

В 1966 году министр обороны США Роберт Макнамара инициировал программу, которая имела целью ежегодно привлекать в армию 100 000 человек, ранее считавшихся непригодными к службе из-за умственных, физических или психологических ограничений. За пять лет было призвано около 354 000 новобранцев. Официально проект позиционировался как программа «социальной коррекции», но на практике многие из этих новобранцев сталкивались с трудностями в адаптации, что приводило к высоким потерям. Из-за плохих показателей эффективности проект был закрыт в 1971 году.

Путь к профессиональной армии

Армия США привлекала новобранцев разными способами, но не все методы были успешными. Добровольцы получали хорошие образовательные и финансовые возможности, что мотивировало их идти на службу. Лотерейный призыв 1969 года сделал систему отбора более прозрачной, а добровольный набор помогал пополнять армию. Однако были и крайне неудачные решения. Программа «Проект 100 000» привела к значительным потерям. Отсрочки для студентов создали неравенство – воевать шли в основном менее обеспеченные слои населения. Сам принудительный призыв вызвал сильное общественное недовольство, что явилось одним из факторов отмены его в 1973 году. С этого времени американская армия стала полностью профессиональной.

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В итоге финансовая и социальная мотивация играет все более важную роль в привлечении военных как в Украине, так и в России. Украина, опираясь на патриотические ценности, постепенно внедряет новые стимулы, пытаясь сбалансировать финансовое вознаграждение с реальными возможностями государства. Россия делает ставку на щедрые выплаты, которые часто остаются лишь обещаниями, что подчеркивает ее критическую потребность в новых мобилизованных. Несмотря на значительные разногласия в подходах, очевидно, что война истощает обе страны, заставляя их искать новые способы мотивации. Однако для Украины главным остается не только привлечение военных, но и обеспечение их доверия к государству, социальной поддержки и перспектив после службы.