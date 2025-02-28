За даними прокуратури, з початку воєнного стану до суду направлено 94 обвинувальних акти за фактами ухилення від призову. Судами вже ухвалено 67 вироків.

Правоохоронці продовжують виявляти та розслідувати випадки незаконного перетину кордону, а також осіб, які допомагають ухилянтам покинути країну.

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