За даними прокуратури, з початку воєнного стану до суду направлено 94 обвинувальних акти за фактами ухилення від призову. Судами вже ухвалено 67 вироків.
Правоохоронці продовжують виявляти та розслідувати випадки незаконного перетину кордону, а також осіб, які допомагають ухилянтам покинути країну.
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