Як виглядав усередині зруйнований ракетою готель на одеському морвокзалі (відео)

Готель на Морвокзалі пропрацював лише 10 років: з 2001 по 2011 рік. Весь цей час стояв законсервованим. Розповідаємо, як готель виглядав зсередини
Нагадаємо, вночі 25 вересня російська ракета знищила готель «Кемпінськи-Одеса» на Морському вокзалі Одеси. Новий власник мав далекосяжні плани щодо реконструкції готелю та прилеглої до нього території.
Коридори готелю «Одеса», колись найвідомішого готелю в Одесі й без того перебували в гнітючому стані.
У номерах справи були кращі. Розглядаючи інтер’єри готелю, найбільше вражає, наскільки змінилися смаки людей. Меблі, оздоблення номерів зараз навряд чи когось приваблять своїм дизайном.
Єдине, що ніколи не застаріє та не набридне – це розкішні види з панорамних вікон. Це і є головне багатство покинутого готелю.
Фото Novyny.live, відео XYDessa
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