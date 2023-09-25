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Як виглядав усередині зруйнований ракетою готель на одеському морвокзалі (відео)

Як виглядав усередині зруйнований ракетою готель на одеському морвокзалі (відео)

Готель на Морвокзалі пропрацював лише 10 років: з 2001 по 2011 рік. Весь цей час стояв законсервованим. Розповідаємо, як готель виглядав зсередини

Нагадаємо, вночі 25 вересня російська ракета знищила готель «Кемпінськи-Одеса» на Морському вокзалі Одеси. Новий власник мав далекосяжні плани щодо реконструкції готелю та прилеглої до нього території.

Коридори готелю «Одеса», колись найвідомішого готелю в Одесі й без того перебували в гнітючому стані.

Готель «Одеса» у 2021 році

Готель «Одеса» у 2021 році

У номерах справи були кращі. Розглядаючи інтер’єри готелю, найбільше вражає, наскільки змінилися смаки людей. Меблі, оздоблення номерів зараз навряд чи когось приваблять своїм дизайном.

Готель «Одеса» у 2021 році

Готель «Одеса» у 2021 році

Єдине, що ніколи не застаріє та не набридне – це розкішні види з панорамних вікон. Це і є головне багатство покинутого готелю.

Фото Novyny.live, відео XYDessa

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