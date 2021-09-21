Рекорд Украины, 75 волонтеров и гости из Европы и Азии: итоги кинофестиваля «ОКО» в Болграде (фото)

Три дня на трех экранах в центре города Болграда Одесской области проходили показы конкурсных фильмов фестиваля этнографического кино «ОКО». Кинофестиваль стал тем событием, которое давно ждали местные жители – ближайший кинотеатр с хорошим звуком и качественной картинкой находится в 50 километрах от Болграда – в Измаиле.

К фестивалю готовились всем городом. На центральной площади все эти дни работала ярмарка, где можно было купить не только предметы народного творчества, но и уникальную продукцию местных производителей: болгарскую брынзу, специи, каварму, выпечку и, конечно же, вино. Каждый вечер после показов на площади продолжались гуляния с песнями и танцами. Наверное, каждый гость уехал не только нагруженный вкусными подарками, но и с умением танцевать несколько видов болгарского хоро.

В отдельный проект и Рекорд Украины вылилось желание местных жителей украсить город к празднику традиционными дорожками в национальном стиле. Но дорожки эти были не вытканы, а нарисованы красками и растянулись аж на 350 метров. Весь этот арт-объект состоит из 24 фрагментов с разными орнаментами. В создании рекорда участвовали 75 волонтеров, на дорожки ушло 82 литра краски и 30 кисточек.

Самой многочисленной аудиторией событий фестиваля была молодежь – старшеклассники из окрестных школ, которые после просмотра обсуждали фильмы и голосовали для определения приза зрительских симпатий. И это понятно – у ребят нет проблем с восприятием украинского языка на экране, да и несмотря на юный возраст многие из них уже побывали в Болгарии, Румынии, Турции, Египте. А значит, немного узнали культуру других стран. На фестивале «ОКО» они продолжили открывать для себя мир, ведь в конкурсной программе было показано 60 фильмов из 42 стран. А в Болград приехали кинематографисты из Франции, Сирии, Болгарии.

Зрители решили отдать «свой» приз полнометражному фильму «Ткацкий путь» режиссера Леси Воронюк. Второе и третье место достались фильмам «Усатый фанк» режиссера Александра Ковша и «Над землей» сирийского режиссера Сомар Афиф Ага.

Что касается профессионального жюри, то его выбор был немного другим. Так, победителем в украинском полнометражной программе стал фильм «Дом» режиссеров Татьяны Кононенко и Матильды Местер, получивший, кроме диплома, 25 тысяч гривен. В международной полнометражной программе победил мексиканский фильм «Лабиринт Йоеме» Сержи Петр Роса, который также получил 25 тысяч гривен. В этой же номинации дипломантом в разделе «За силу духа и стремление к свободе» стала бельгийская лента о Бразилии «Село сопротивляется» режиссера Дэвида Берт Джорис Дерта.

В международной короткометражной программе победителем и обладателем премии в размере 13 тысяч гривен стала кинолента «Архо-афарская торговля солью на северо-востоке Эфиопии», который снял немецкий режиссер Тилль Якоб Фредерик Троер. В этой же номинации диплом в разделе «За особый взгляд в цивилизационном диалоге культур» получил эфиопский фильм «Электронные письма моей младшей сестре» Соломона Меконена.

В украинской короткометражной программе первую премию и 13 тысяч гривен присудили ленте «Грязные воды Дуная» режиссера Всеволода Ананьева. А дипломантом полнометражных фильмов в разделе «За жизнеутверждающий портрет украинки в мире» стал фильм «Итальянский дневник Ольги» режиссера Елены Федюк.

Напомним, что этот фестиваль состоялся при поддержке Госкино Украины, а его идейная вдохновительница и основательница – уроженка села Криничного, режиссер Татьяна Станева. Из-за карантина в прошлом году фестиваль прошел в онлайн-формате. А в 2022 году он обязательно состоится и станет еще масштабнее.

Читайте также: В Болграде Одесской области волонтеры нарисовали разноцветную дорожку – для чего?

Фото пресс службы кинофестиваля «ОКО»