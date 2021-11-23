В четверг в одесском музее устроят «кровопускание» с благородной целью

25 ноября в Одессе стартует акция «Искусство донорства» в Одесском музее Восточного и Западного искусства. В этот день сдать кровь можно будет в музее, среди картин и под прекрасную музыку.

Как сообщили организаторы, цель мероприятия — популяризировать донорство через искусство, изменить отношение общества к донорству. Концепция события призвана закрепить в обществе тезис, что «Донорство — это о жизни».

Событие пройдет 25 ноября (четверг) по адресу ул. Пушкинская, 9 (Одесский музей Восточного и Западного искусства). Продлится мероприятие с 11 до 14 часов.

Донорство спасает жизни и может быть приятным

Все желающие смогут присоединиться к событию «Искусство донорства». Но организаторы просят желающих участвовать в акции предварительно зарегистрироваться на сайте https://donor.ua/.

Одесская областная станция переливания крови обеспечит все необходимые условия для качественного и безопасного забора крови в помещении музея. Кроме того, для доноров и гостей мероприятия будет звучать живая музыка, пройдут художественные мастер-классы, а также будут ждать вкусные угощения.

Каждый из посетителей, который зарегистрируется на платформе ДонорUA, будет иметь возможность принять участие в розыгрыше подарков от партнеров по проекту бренда Gelius.

ДонорUA – автоматизированная система рекрутинга и управления донорами крови, разработанная в целях популяризации донорского движения в Украине. Проект созданный под эгидой ОО «Всеукраинская ассоциация доноров Украины» и украинской ИТ-компании DevRain. За время своего существования ДонорUA объединил более 40 тыс. доноров, которые помогли спасти не одну человеческую жизнь.

Контакты:

По поводу уточнения информации можно обращаться по телефону: 095 542 70 31 или писать на почту: kanchura_tetiana@ukr.net (Татьяна).