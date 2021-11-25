Одесский археологический музей красят в странный цвет

Все мы привыкли к бело-желтому фасаду Одесского археологического музея. Тем более, что здание музея – это памятник архитектуры национального значения, и его цвет указан в паспорте фасада. Теперь же музей неожиданно красят в зеленый.

Подробности цветовой метаморфозы рассказало одесское издание «Думская».

Красим тем, что есть

Оказалось, что за покраску взялся сам музей, а выбор цвета там объяснили отсутствием другой краски.

Если вас заботит памятник архитектуры, тогда обратитесь к тем, кто по долгу службы обязан выделять деньги на его содержание в удовлетворительном состоянии и кто этого не делает… А сейчас он разваливается, у него осыпается фасад, штукатурка, фронтон. Красим тем, что есть,

— так прокомментировал журналистам ситуацию со сменой цвета фасада директор Археологического музея Игорь Бруяко.

Одесский Археологический музей относится к Национальной академии наук Украины. Она и должна выделять деньги на ремонты. Но сама академия тоже страдает от недофинансирования.

В музее срочного ремонта требует крыша бойлерной, текущий ремонт нужен в нижнем выставочном зале, надо ремонтировать электрику, охранную сигнализацию и систему пожаротушения.

Год создания Одесского археологического музея – 1825. Тогда он назывался Одесский городской музей древностей.

Нынешнее здание музея построили в 1883 году. Архитектором стал Феликс Гонсиоровский.

Сначала там была городская публичная библиотека. Музею здание передали в 1914 году.

В коллекции музея сейчас почти 100 тысяч артефактов. Но почти все они находятся в фондах, а не представлены в выставочных залах.

Ранее «Одеская Жизнь» сообщала, что два одесских музея и филармонию добавили в программу «Большой реставрации»

Это Одесский художественный музей и Музей Восточного и Западного искусства. Археологический.к сожалению, в эту программу не попал.

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