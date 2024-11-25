Новости Одессы и Одесской области

Одесская больница получила современное оборудование для лечения

Одесская больница получила современное оборудование для лечения

Одесский региональный противоопухолевый центр получил современное оборудование для лечения онкологических заболеваний — линейный ускоритель Elekta Harmony. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Линейный ускоритель был приобретен в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины по поддержке онкоцентров. Оборудование позволит значительно повысить уровень лечения пациентов как из Одесской области, так и из соседних регионов, включая вынужденно перемещенных лиц.

Новое оборудование обеспечивает точность и эффективность в сфере радиотерапии. Благодаря инновационному подходу, аппарат минимизирует воздействие на здоровые ткани, что позволит значительно улучшить результаты лечения. Процесс монтажа аппарата уже начался, и в ближайшее время он будет готов к использованию.

Elekta Harmony открывает новые возможности для онкоцентра, обеспечивающего качественную онкологическую помощь и соответствующего современным стандартам лечения.

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