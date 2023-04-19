Спишут ли долги за электроэнергию?

Во время военного положения запрещено отключать потребителей от коммунальных услуг. Но, по словам энергетиков, списывать долги не будут.

Дело в том, что большинство объектов энергоснабжения были повреждены в результате вражеских обстрелов, и для их восстановления нужно много средств. После войны должникам придется полностью рассчитаться за потребленное электричество.

Также после войны поставщики снова будут иметь право отключать неплательщиков. В этом случае должникам придется не только полностью оплатить все счета, но и услуги отключения и повторного подключения.

Ранее мы рассказывали, что тарифы на коммуналку скоро могут повысить.

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