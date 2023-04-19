Новости Одессы и Одесской области

Спишут ли долги за электроэнергию?

Спишут ли долги за электроэнергию?

Во время военного положения запрещено отключать потребителей от коммунальных услуг. Но, по словам энергетиков, списывать долги не будут.

Дело в том, что большинство объектов энергоснабжения были повреждены в результате вражеских обстрелов, и для их восстановления нужно много средств. После войны должникам придется полностью рассчитаться за потребленное электричество.

Также после войны поставщики снова будут иметь право отключать неплательщиков. В этом случае должникам придется не только полностью оплатить все счета, но и услуги отключения и повторного подключения.

Ранее мы рассказывали, что тарифы на коммуналку скоро могут повысить.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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