Новости Одессы и Одесской области

Спикер Одесской военной администрации: враг реализует в Украине «сирийский сценарий»

Спикер Одесской военной администрации: враг реализует в Украине «сирийский сценарий»

Вечер четверга и ночью на пятницу выдались жаркими для нашего противника: подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили на Херсонщине 4 склада с боеприпасами. А в Одессе и Одесском регионе ночь прошла под сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщил в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, враг пытается реализовать в Украине «сирийский сценарий», то есть уничтожает гражданскую инфраструктуру и угрожает убийствами мирному населению. И, к сожалению, этот террор будет продолжаться.

При этом спикер ОВА призывает украинцев «держать строй»: ведь мы еще на один день стали ближе к нашей Победе. Ведь наши защитники успешно отбивают контратаки врага, а силы обороны Одесской области выполняют боевые задания и продолжают тренироваться днем и ночью.

Кроме того, Братчук напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности не только во время воздушной тревоги. В частности, сейчас опасно пребывание на одесском побережье, пляжах и особенно в воде. Так, накануне в Коблево трагически погибли два человека – они подорвались на мине.

Также следует быть крайне внимательными, увидев подозрительные предметы – их ни в коем случае нельзя трогать и брать в руки. Уже бывали случаи, когда находили взрывоопасные вещества современного образца. Но разминирование и обезвреживание таких предметов – работа специалистов, и поэтому не следует подвергать опасности как свою жизнь, так и жизни близких.

Еще новости Одессы:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить