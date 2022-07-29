Спикер Одесской военной администрации: враг реализует в Украине «сирийский сценарий»

Вечер четверга и ночью на пятницу выдались жаркими для нашего противника: подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили на Херсонщине 4 склада с боеприпасами. А в Одессе и Одесском регионе ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, враг пытается реализовать в Украине «сирийский сценарий», то есть уничтожает гражданскую инфраструктуру и угрожает убийствами мирному населению. И, к сожалению, этот террор будет продолжаться.

При этом спикер ОВА призывает украинцев «держать строй»: ведь мы еще на один день стали ближе к нашей Победе. Ведь наши защитники успешно отбивают контратаки врага, а силы обороны Одесской области выполняют боевые задания и продолжают тренироваться днем и ночью.

Кроме того, Братчук напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности не только во время воздушной тревоги. В частности, сейчас опасно пребывание на одесском побережье, пляжах и особенно в воде. Так, накануне в Коблево трагически погибли два человека – они подорвались на мине.

Также следует быть крайне внимательными, увидев подозрительные предметы – их ни в коем случае нельзя трогать и брать в руки. Уже бывали случаи, когда находили взрывоопасные вещества современного образца. Но разминирование и обезвреживание таких предметов – работа специалистов, и поэтому не следует подвергать опасности как свою жизнь, так и жизни близких.

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