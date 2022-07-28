Купались в море и подорвались на мине: в Коблево погибли двое мужчин

Купаться в море сейчас запрещено не только в Одесской области, но и по всему морскому побережью Украины. В Коблево двое мужчин этот запрет проигнорировали и поплатились жизнями.

О случившемся сообщил руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

Повторяю, если запрещено — значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете,

— написал он в своем телеграм-канале.

Одесское издание «Думская» дополнило новость. По его информации, погибшие были сотрудниками национальной полиции. Это херсонские полицейские: 40-летний подполковник, начальник сектора криминальной полиции города, и 35-летний капитан, его подчиненный.

На отдыхе они находились в гражданской одежде и, судя по всему, нарушили запрет на купание в море.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала, что молодой человек пошел купаться на пляж, расположенный в Одесской области. Там он подорвался на мине. Взрывом ему оторвало голову.

Также мы сообщали о двух случаев гибели плавающих в море отдыхающих: