Максим Марченко: сегодня День государственности – ее и хочет уничтожить путин

Руководитель Одесской военно-гражданской администрации Максим Марченко свое вечернее видеообращение посвятил Дню государственности, который 28 июля празднует Украина.
Сегодня Украина впервые празднует День государственности. Война, которую россия принесла в наши дома – это тяжелое испытание. Но наши вооруженные силы вместе с каждым украинцем, кто присоединился к борьбе, доказывают – Украинская государственность будет жить, а Украина процветать,
— сказал Максим Марченко.
И отметил, что украинской культуре – более тысячи лет и только те, кто не знает нашей истории, кто отрицает нашу самобытность, могли так подло напасть на нас.
Но сейчас на поле боя, а также благодаря усилиям обычных украинцев, мы показываем оккупантам нашу силу духа и вместе идем к победе,
— сказал глава области.
«Одесская Жизнь» сегодня уже рассказывала, что представляет из себя новый государственный праздник — День государственности Украины.