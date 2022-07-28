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Максим Марченко: сегодня День государственности – ее и хочет уничтожить путин

Максим Марченко: сегодня День государственности – ее и хочет уничтожить путин

Руководитель Одесской военно-гражданской администрации Максим Марченко свое вечернее видеообращение посвятил Дню государственности, который 28 июля празднует Украина.

Сегодня Украина впервые празднует День государственности. Война, которую россия принесла в наши дома – это тяжелое испытание. Но наши вооруженные силы вместе с каждым украинцем, кто присоединился к борьбе, доказывают – Украинская государственность будет жить, а Украина процветать,

— сказал Максим Марченко.

И отметил, что украинской культуре – более тысячи лет и только те, кто не знает нашей истории, кто отрицает нашу самобытность, могли так подло напасть на нас.

Но сейчас на поле боя, а также благодаря усилиям обычных украинцев, мы показываем оккупантам нашу силу духа и вместе идем к победе,

— сказал глава области.

«Одесская Жизнь» сегодня уже рассказывала, что представляет из себя новый государственный праздник — День государственности Украины.

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