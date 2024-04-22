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Фахівці «Інфоксводоканалу» здали кров для захисників України

Фахівці «Інфоксводоканалу» здали кров для захисників України

Днями будівля управління «Інфоксводоканалу» перетворилася на пересувний донорський пункт. До керівництва підприємства звернулися співробітники обласної станції переливання крові з проханням здати кров для потреб поранених військових. Співробітники водоканалу охоче відгукнулися на заклик медиків стати донорами. Про це повідомили у прес-службі підприємства.

Інфоксводоканал здача крові

«Комунальники — представники однієї з найбільш мирних професій. Наша місія — забезпечувати одеситів чистою водою. Але сьогодні близько трьохсот працівників нашого підприємства зі зброєю в руках захищають нашу Батьківщину від ворога Тому ми не могли не скористатися нагодою віддячити нашим військовим та колегам за можливість працювати. Адже знаємо, що здана кров, в тому числі буде використана на потреби військових», зазначили на підприємстві.

Інфоксводоканал здача крові

Такий захід на території «Інфоксводоканалу» проведено не вперше, торік донорами стали кілька сотень співробітників. На власному прикладі комунальники закликають усіх небайдужих завітати до обласної станції переливання крові, аби зробити свій внесок у збереження життя та здоров’я захисників і захисниць України.

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