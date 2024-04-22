Фахівці «Інфоксводоканалу» здали кров для захисників України

«Комунальники — представники однієї з найбільш мирних професій. Наша місія — забезпечувати одеситів чистою водою. Але сьогодні близько трьохсот працівників нашого підприємства зі зброєю в руках захищають нашу Батьківщину від ворога Тому ми не могли не скористатися нагодою віддячити нашим військовим та колегам за можливість працювати. Адже знаємо, що здана кров, в тому числі буде використана на потреби військових», зазначили на підприємстві.

Такий захід на території «Інфоксводоканалу» проведено не вперше, торік донорами стали кілька сотень співробітників. На власному прикладі комунальники закликають усіх небайдужих завітати до обласної станції переливання крові, аби зробити свій внесок у збереження життя та здоров’я захисників і захисниць України.