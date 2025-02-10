Как отмечают коммунальщики, сдавать кровь стало доброй традицией, ведь таким образом можно помочь и отблагодарить наших земляков, которые защищают страну от врага, а в некоторых случаях — и спасти чью-то жизнь. Несмотря на то, что водопроводчики — мирная профессия, сегодня несколько сотен работников водоканала с оружием в руках защищают Родину.

Поэтому призываем коллективы организаций и предприятий продолжать добрые традиции и приобщаться к мероприятиям по сдаче крови, ведь это поможет спасать жизни людей!Ранее мы сообщали, что сотрудники «Инфоксводоканала» откликнулись на призыв сдать кровь для раненых.