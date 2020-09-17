Состояние одесских скульптур и внедрение «электронного билета»: дайджест одесских новостей

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В субботу, 19 сентября, одесситам предлагают сделать город чище – собрать мусор в зелёных зонах. Акцию проведут в честь Всемирного дня уборки.
- В Одессе уже давно говорят о внедрении «электронного билета». Как должен проходить безналичный расчет за проезд, расписали в новых «Правилах пользования городским пассажирским автомобильным и электрическим транспортом в городе Одессе». Их утвердили на общественных слушаниях в прошлом году. Но договор с инвестором так и не подписали. Мы решили выяснить, на какой стадии сегодня находится внедрение электронного билета?
- О сегодняшней ситуации с тремя старейшими одесскими скульптурами.