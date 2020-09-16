Наше мраморное достояние: о сегодняшней ситуации с тремя старейшими одесскими скульптурами

Что с сыном Лаокоона?

В Одессе восстановили отбитые вандалами пальцы сыну Лаокоона на известной скульптурной группе «Лаокоон и сыновья», созданной из каррарского мрамора. Наше мраморное достояние у Археологического музея сегодня выглядит прилично и аутентично.

Оно, правда, сейчас уже не совсем мраморное, так как восстановление — не реставрация: ампутированным пальцам сына Лаокоона вернули аутентичный вид из композиционных материалов.

Эта скульптура, как и еще две, о которых речь пойдет дальше, чуть ли не ежегодно подвергается актам вандализма. Страдают руки и ноги и другие части тел. Что дальше? Как сообщается официально, управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета рассматривается возможность проведения реставрационных работ на скульптуре «Лаокоон и его сыновья», в ходе которых ранее восстановленные из композиционных материалов элементы заменят на мраморные.

«Лаокоон и сыновья» «Лаокоон и сыновья» «Лаокоон и сыновья» «Лаокоон и сыновья» «Лаокоон и сыновья»

Скульптурой «Молодость» любуемся издали

Идем дальше. Неподалеку от Лаокоона находится другое наше мраморное достояние — скульптура-фонтан «Дети и лягушка» («Молодость»). Судьбы у памятников схожи: и ломали их, и лягушку воровали.

Любуемся. Часть ноги у одной из фигур скульптуры — мальчика — вандалы «ампутировали» еще в январе 2019 года. Чуть позже начальник управления охраны памятников культурного наследия Одесского городского совета Павел Остапенко сообщил, что памятник-фонтан оказался в гораздо более худшем положении, чем предполагалось, и просто починить ножку одному из персонажей скульптурной группы — это далеко не все. Обследование показало плохое состояние всего памятника. Придется решать уже проблему комплексной реставрации этого фонтана. Именно комплексной реставрации, а не отдельных элементов памятника, то есть, он нуждается в гораздо большем объеме работ, чем предполагалось поначалу.

Что сегодня? Фигура мальчика на скульптуре по-прежнему без части ноги. И вообще, вблизи ее лучше не рассматривать, даже если очень хочется подойти к фонтанчику, бьющему из пасти лягушки. У всех троих фигур детей на памятнике — трещины, видны стыки (как еще держатся?) в тех местах, где они починялись раньше. Лягушка тоже страшновата. В общем, несчастные дети и несчастная лягушка. Любуйтесь достоянием издали.

photo_2020-09-16_17-49-39 «Дети и лягушка» «Дети и лягушка» «Дети и лягушка» «Дети и лягушка» «Дети и лягушка» «Дети и лягушка»

А что наш мраморный «Поцелуй»?

Ну и еще одно несчастное наше мраморное наследие — скульптура «Эрот и Психея» в Пале-Рояле. Имеет «местное» название — «Поцелуй». Тоже, несчастная, получала от вандалов «по полной» много раз.

В 2015 году скульптуру возродил-реанимировал ныне ушедший от нас художник Алик Мирзоев. Он за два месяца полностью восстановил постамент, очистил обе фигуры от напластований времени, вернул фигурам отбитые руку, пальцы ног и фиговый листок.

После этого скульптура была торжественно «открыта» и ее обещали беречь изо всех сил. Летом 2016 года у Эрота снова была отбита часть руки. Ее восстановили.

Что сегодня? Руки у фигур — на месте. А вот фаланга пальца на ноге Эрота отбита. Обе фигуры — снова в трещинах, как и постамент. Кроме того, достояние просто вопит о том, чтобы его помыли-почистили.

Так что, опять-таки, лучше и этим мраморным достоянием любоваться исключительно издали…

«Эрот и Психея» «Эрот и Психея» «Эрот и Психея» «Эрот и Психея» «Эрот и Психея» «Эрот и Психея» «Эрот и Психея»

Фото: Мария Котова