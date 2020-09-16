Артефакт в катакомбах и возвращение украденого полотна: дайджест новостей 15 сентября

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе поочередно в каждом районе города будут включать сирены – систему оповещения на случай чрезвычайной ситуации.
- Во время пребывания президента Зеленского в Одессе, к нему обратились деятели культуры с просьбой помочь ускорить возвращение в город картины выдающегося итальянского художника XVII века Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу» («Поцелуй Иуды»).
- Сотрудники одесского Музея «Тайны подземной Одессы» рассказали об очередной находке в наших каткомбах.