Гибель рыбы и очереди в скорой: чрезвычайные новости Одессы и области 15 сентября

В Одессе и Одесской области во вторник, 15 сентября, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- Двадцать восемь нахалстроев за одну неделю зафиксировали в Одессе. Осенью, как сообщает глава одесского управления ГАСК Александр Авдеев, их количество только увеличивается.
- На Тузловских лиманах в Одесской области гибнет рыба.
- Известный одесский волонтер Екатерина Ножевникова, глава БФ «Корпорация монстров», который активно помогает медикам, выложила в сеть видео огромной очереди «скорых» (17 машин), выстроившихся у больницы № 3 в Одессе на Лидерсовском бульваре (сейчас это подразделение больницы № 5).