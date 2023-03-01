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Собирали деньги «для военных»: в Одессе разоблачили группу мошенников (видео)

Собирали деньги «для военных»: в Одессе разоблачили группу мошенников (видео)

Одесские полицейские разоблачили и задержали группу мошенников, которые собирали деньги якобы «на помощь ВСУ» от имени руководителей областных военных администраций. Таким образом, им удалось собрать более 3 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Мошенники писали письма бизнесменам

По информации правоохранителей, мошенники рассылали предпринимателям письма о сборе благотворительной помощи за подписями представителей власти с просьбой поддержать украинских военных. В зависимости от возможностей бизнесмены перечисляли ловкачам от 10 до 100 тысяч гривен. В общей сложности они «заработали» более 3 миллионов гривен, обманув 60 бизнесменов.

Оперативники уголовного розыска полиции Одесской области начали расследование в прошлом году, как только узнали, что неустановленные лица рассылают письма с подписями начальников областных военных администраций о сборе благотворительной помощи ВСУ.

Задержали мошенника

Как выяснилось, за этим стояла организованная преступная группа, каждый участник которой выполнял свою роль: поиск людей, которые за незначительное вознаграждение открывали на свои имена банковские счета; приобретение абонентских номеров; активация аккаунтов; общение с гражданами, представляясь должностными лицами государственных администраций; сбор средств от доверчивых людей; вывод средств с банковских счетов в наличные.

Группа мошенников орудовала по всей Украине

В июле 2022 года правоохранители установили семерых злоумышленников, в том числе организатора мошеннической схемы. Он с 2013 года отбывал наказание на временно оккупированной территории Луганской области за особо тяжкие преступления, руководил соорганизаторами в телефонном режиме. Еще несколько его сообщников работали за границей. Четырех подозреваемых – жителей Днепропетровской области – удалось задержать. Тогда же полицейские установили 15 обманутых предпринимателей, которые в общей сложности пожертвовали на помощь ВСУ более миллиона гривен. Уже тогда стало ясно, что и мошенников, и потерпевших гораздо больше, а сумма «пожертвований» достигает нескольких миллионов гривен.

Мошенница дает показания

Оперативники и следователи не прекращали устанавливать соучастников задержанных лиц. Результатом этой кропотливой работы явилось проведение следующего этапа задержания преступников.

28 февраля полицейские задержали еще пятерых подозреваемых.

Десяти фигурантам сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Организатору преступной схемы подозрение по указанным статьям сообщили заочно. В ближайшее время суд должен избрать задержанным меру пресечения.

Следствие продолжается. Участникам преступной группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали, за что предприниматель из Одессы заплатит штраф в десятки миллионов гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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