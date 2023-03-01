Новости Одессы и Одесской области

Предприниматель из Одессы заплатит штраф в десятки миллионов гривен

Предприниматель из Одессы заплатит штраф в десятки миллионов гривен

Одесский ФОП занимается грузоперевозками и постоянно нанимает на работу водителей, но официально их не трудоустраивает. За это и заплатит более 43 миллионов гривен штрафа.

Об этом стало известно из решения Верховного суда Украины.

В нем сказано, что штраф в размере 43 млн 335 тыс. 720 гривен придется заплатить одесскому физическому лицу-предпринимателю.

Как установило Главное управление Гоструда в Одесской области, предприниматель, который занимается грузоперевозками, в 2015-2016 годах принял на работу, но не оформил официально, 368 водителей.

В 2018 году ведомство зафиксировало этот факт и наложило на ФЛП штраф.

Бизнесмен подал апелляцию и обжаловал действия трудовых чиновников в суде. Первая и вторая инстанции встали на его сторону, признав незаконным штрафное постановление Гоструда.

Тогда служба обратилась в Верховный суд. Коллегия судей последнего отменила предыдущие решения и вынесла новое, отказав предпринимателю в удовлетворении иска и признав штраф законным.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что житель Одесской области, имея работу, представился безработным, чтобы получать денежное пособие для безработных. Его замысел и тоже строго наказали.

Фото иллюстративное

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить