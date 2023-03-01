Предприниматель из Одессы заплатит штраф в десятки миллионов гривен

Одесский ФОП занимается грузоперевозками и постоянно нанимает на работу водителей, но официально их не трудоустраивает. За это и заплатит более 43 миллионов гривен штрафа.

Об этом стало известно из решения Верховного суда Украины.

В нем сказано, что штраф в размере 43 млн 335 тыс. 720 гривен придется заплатить одесскому физическому лицу-предпринимателю.

Как установило Главное управление Гоструда в Одесской области, предприниматель, который занимается грузоперевозками, в 2015-2016 годах принял на работу, но не оформил официально, 368 водителей.

В 2018 году ведомство зафиксировало этот факт и наложило на ФЛП штраф.

Бизнесмен подал апелляцию и обжаловал действия трудовых чиновников в суде. Первая и вторая инстанции встали на его сторону, признав незаконным штрафное постановление Гоструда.

Тогда служба обратилась в Верховный суд. Коллегия судей последнего отменила предыдущие решения и вынесла новое, отказав предпринимателю в удовлетворении иска и признав штраф законным.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что житель Одесской области, имея работу, представился безработным, чтобы получать денежное пособие для безработных. Его замысел и тоже строго наказали.

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