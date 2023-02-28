Одесская область: притворился безработным и заплатил штраф

Житель Великодолинской ОТГ зарегистрировался безработным, хотя нелегально работал на частом предприятии. В результате был осужден за мошенничествою.

Подробности того, как мужчина обманывал государство, рассказали в полиции Одесской области.

В апреле 2022 года в одно из региональных отделений Одесского областного центра занятости населения обратился 28-летний мужчина с заявлением о присвоении ему статуса безработного и назначении пособия по безработице.

В заявлении гражданин указал, что не имеет работы или иного предусмотренного законодательством дохода. Он получил статус безработного и пособие по безработице, которым стал пользоваться.

Однако через месяц выяснилось, что мужчина скрывал, что работает в частной компании.

Гражданину было предъявлено обвинение в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничества, что предусмотрено ч. 1 ст. 190 УК Украины.

Рассмотрев материалы дела, исследовав присланные сотрудниками правоохранительных органов доказательства, суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорил его к штрафу в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о жителе Одесской области, который продавал волонтерам и ВСУ несуществующие пикапы.

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