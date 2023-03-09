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«Сняли порчу» за 120 тысяч: под Одессой орудовали ловкие мошенницы (видео)

«Сняли порчу» за 120 тысяч: под Одессой орудовали ловкие мошенницы (видео)

В Одесской области полицейские разоблачили группу мошенниц, которые обманным путем присвоили деньги пожилой женщины. Под предлогом «снятия порчи» с ее дочери ее обобрали на 120 тысяч гривен.

Как сообщили в областном управлении полиции, на днях к 67-летней жительнице города Южного Одесской области подошли несколько неизвестных женщин и начали рассказывать о порче, якобы наложенной на ее дочь. Запугав пенсионерку тем, что девушка вскоре должна погибнуть в автокатастрофе, аферистки заверили, что могут отвести беду, и уговорили потерпевшую пойти домой за водой и деньгами.

Женщина выполнила просьбу незнакомок, отдав им бутылку воды и 120 тысяч гривен, после чего те сели в машину и уехали. И потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенниц.

Полицейские разоблачили полицейские аферисток на следующий день – их разыскали в Одессе, где они арендовали жилье. Мошенницами оказались жительницы Харьковской и Донецкой областей 1998-го и 1986 годов рождения. У них изъяли часть денег, полученных преступным путем.

Идет следствие. Решается вопрос об избрании подозреваемым в мошенничестве меры пресечения. Преступницам грозит до трех лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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