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Проворная одесситка хотела присвоить себе армейскую землю и недвижимость

Проворная одесситка хотела присвоить себе армейскую землю и недвижимость

Жительница Одессы подделала документы, дающие ей право собственности на землю и недвижимость, принадлежащие Министерству обороны. Но ее аферу раскрыли. 

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в Военной и оборонной сфере Юга Украины.

В сообщении сказано, что одесситка, воспользовавшись заведомо подложными документами, в которых содержались ложные сведения о наличии у него права собственности, ввела в заблуждение государственного регистратора и зарегистрировала на себя нежилые здания и сооружения общей площадью более 13 тыс. м2, принадлежащих государству в лице Министерства обороны Украины.

Стоимость указанных помещений, расположенных в одном из самых привлекательных районов г. Одессы, составляет около 9 млн гривен.

В настоящее время в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и использовании заведомо подложных документов (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины).  Наказание по первой указанной статье (мошенничество) — более суровое, и наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что одесские полицейские разоблачили и задержали группу мошенников, которые собирали деньги якобы «на помощь ВСУ» от имени руководителей областных военных администраций.

Также мы писали про то, как мошенник продавал несуществующие джипы для ВСУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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