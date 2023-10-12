Новости Одессы и Одесской области

Снимал передвижение военной техники: какое наказание получил житель Одесской области

Снимал передвижение военной техники: какое наказание получил житель Одесской области

Жителю Одесской области, который снимал видео о передвижении украинской военной техники и распространял их среди знакомых, суд вынес приговор – до 5 лет за решеткой.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что суд признал жителя Одесской области виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении техники ВСУ.

Прокуроры доказали, что в конце февраля этого года осужденный снял видео движения колонны украинской военной техники, а затем переслал своему знакомому.

Знакомая в свою очередь полученная видеозапись разослала своим знакомым — гражданам россии.

Во время судебного заседания мужчина свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

В настоящее время он находится под стражей.

Приятель «оператора» также получил 5 лет заключения за распространение информации о военной технике ВСУ.

Недавно еще один житель Одесской области получил 5 лет тюрьмы за съемку и распространение информации о военной технике ВСУ. Напомним, мужчина лично снял фото и видео движения колонн украинской военной техники. После чего разослал медиафайлы своим знакомым и родственникам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины и россии.

Также «Одесская жизнь» писала об одессите, который за 70 тысяч гривен сдавал врагу места дислокации систем противовоздушной обороны в Одесской области. Суд назначил ему срок в 15 лет.

Читайте также: Комсомолец стал спасателем, чтобы наводить ракеты на Одессу

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить