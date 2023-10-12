Снимал передвижение военной техники: какое наказание получил житель Одесской области

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что суд признал жителя Одесской области виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении техники ВСУ.

Прокуроры доказали, что в конце февраля этого года осужденный снял видео движения колонны украинской военной техники, а затем переслал своему знакомому.

Знакомая в свою очередь полученная видеозапись разослала своим знакомым — гражданам россии.

Во время судебного заседания мужчина свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

В настоящее время он находится под стражей.

Приятель «оператора» также получил 5 лет заключения за распространение информации о военной технике ВСУ.

Недавно еще один житель Одесской области получил 5 лет тюрьмы за съемку и распространение информации о военной технике ВСУ. Напомним, мужчина лично снял фото и видео движения колонн украинской военной техники. После чего разослал медиафайлы своим знакомым и родственникам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины и россии.

Также «Одесская жизнь» писала об одессите, который за 70 тысяч гривен сдавал врагу места дислокации систем противовоздушной обороны в Одесской области. Суд назначил ему срок в 15 лет.

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