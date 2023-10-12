Знімав пересування військової техніки: яке покарання отримав мешканець Одещини

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що суд визнав жителя Одещини винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування техніки ЗСУ.

Прокурори довели, що наприкінці лютого цього року засуджений відзняв відео руху колони української військової техніки, а потім переслав своєму знайомому.

Знайомий своєю чергою отриманий відеозапис розіслав своїм знайомим – громадянам росії.

Під час судового засідання чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Наразі він перебуває під вартою.

Приятель “оператора” також отримав 5 років ув’язнення за поширення інформації про військову техніку ЗСУ.

Нещодавно ще один мешканець Одещини отримав 5 років в’язниці за фільмування та розповсюдження інформації про військову техніку ЗСУ. Нагадаємо, чоловік особисто відзняв фото та відео руху колон української військової техніки. Після чого розіслав медіафайли своїм знайомим та родичам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та в росії.

Також “Одеське життя” писало про одесита, який за 70 тисяч гривень здавав ворогу місця дислокації систем протиповітряної оборони в Одеській області. Суд йому призначив термін у 15 років.

Читайте також: Комсомолець став рятувальником, щоб наводити ракети на Одесу