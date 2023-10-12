Новини Одеси та Одеської області

Знімав пересування військової техніки: яке покарання отримав мешканець Одещини

Знімав пересування військової техніки: яке покарання отримав мешканець Одещини

Мешканцю Одещини, який знімав відео про пересування української військової техніки та розповсюджував їх серед знайомих, суд виніс вирок – до 5 років за ґратами. 

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що суд визнав жителя Одещини винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування техніки ЗСУ.

Прокурори довели, що наприкінці лютого цього року засуджений відзняв відео руху колони української військової техніки, а потім переслав своєму знайомому.

Знайомий своєю чергою отриманий відеозапис розіслав своїм знайомим – громадянам росії.

Під час судового засідання чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Наразі він перебуває під вартою.

Приятель “оператора” також отримав 5 років ув’язнення за поширення інформації про військову техніку ЗСУ.

Нещодавно ще один мешканець Одещини отримав 5 років в’язниці за фільмування та розповсюдження інформації про військову техніку ЗСУ. Нагадаємо, чоловік особисто відзняв фото та відео руху колон української військової техніки. Після чого розіслав медіафайли своїм знайомим та родичам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та в росії.

Також “Одеське життя” писало про одесита, який за 70 тисяч гривень здавав ворогу місця дислокації систем протиповітряної оборони в Одеській області. Суд йому призначив термін у 15 років.

Читайте також: Комсомолець став рятувальником, щоб наводити ракети на Одесу

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати