Житель Одесской области сдавал россиянам позиции ВСУ

В Одесской области будут судить местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче им данных о месторасположении позиций ВСУ и координат энергетических объектов.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, мужчина занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб рф. По указаниям российских кураторов он собирал данные об огневых позициях, движении и расположении подразделений украинских защитников в Одессе, а также передавал координаты объектов энергетической инфраструктуры и информацию о результатах предварительных ракетных обстрелов для повторного поражения и окончательного вывода их из рабочего состояния.
Мужчине инкриминируют совершение государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Обвинительный акт прокуроры направили в суд.
Обвиняемый сейчас находится под стражей.
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Фото пресс-службы прокуратуры Одесской области