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Снег и гололед: водителей предупредили об опасности на дорогах Одесской области

Снег и гололед: водителей предупредили об опасности на дорогах Одесской области

На протяжении суток среды, 18 ноября, на дорогах Одесской области будет гололед и гололедица. 

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Ранее сообщалось, что 18 ноября на севере Одесской области ожидается снег.

В Патрульной полиции Одесской области напомнили несколько правил, которые необходимо соблюдать во время таких сложных погодных условий:

  • Выбирайте безопасную скорость, внимательно маневрируйте и вовремя включайте сигналы поворота
  • будьте внимательны на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Помните, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается, а экстренное торможение может не принести ожидаемого результата
  • включайте ближний свет фар, это позволит вам лучше обозначить себя на дороге.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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