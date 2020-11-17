Погода в Одессе 18 ноября: «возможны осадки»

Завтра, в среду, 18 ноября, в Одессе ожидается облачная погода.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью возможны осадки, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит 3-5 °С выше нуля.

В Одесской области завтра облачно. Ночью осадки, на севере преимущественно в виде снега, днем без существенных осадков. На севере гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура в течение суток 2-7 °С тепла, на севере от 2 °С мороза до 3 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, на севере гололедица.

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