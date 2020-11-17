Новости Одессы и Одесской области

Погода зимой: какие сюрпризы готовит природа украинцам?

Погода зимой: какие сюрпризы готовит природа украинцам?

Украинские метеорологи прогнозируют, что предстоящая зима будет непродолжительной и мягкой. Например, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко считает, что вероятность сильных холодов очень мала. Скорее всего, зима не принесет продолжительных морозов, но зато будет сопровождаться большим количеством осадков, включая ледяные дожди.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Синоптики прогнозируют зимнее бабье лето в декабре

С началом декабря в Украину придет небольшое похолодание, но в середине месяца снова потеплеет до плюсовых температур – как в дневное время, так и ночью. Этот период народный синоптик Владимир Деркач даже назвал «зимним бабьим летом». Затем понижение температуры в декабре ожидается еще дважды – первый раз на День святого Николая, а второй – на новогодние праздники, когда возможны небольшой мороз и снег. Правда, жителям юга Украины погода может преподнести неприятные сюрпризы в виде дождя и холодного ветра.

В целом же декабрьская средняя температура в северных регионах страны будет колебаться в пределах нуля градусов, а на юге столбик термометра не опустится ниже 2-3 градусов тепла.

Погода в январе заставит одеться потеплее

Небольшое новогоднее похолодание продолжится и в начале января, а ближе к Крещению морозы, как им и положено, станут сильнее. Правда, при этом ночная температура не опустится ниже 8 градусов мороза, а днем столбик термометра задержится на отметке минус 5 градусов. Такая температура может продержаться до десяти дней, но после этого ожидается неделя оттепели. Затем снова вернутся холода, которые хотя и будут умеренными, заставят вспомнить о шубах и варежках.

В январе самые низкие температуры ожидаются в западных областях – там столбик термометра может опуститься до минус 18-20 градусов, но надолго похолодание не задержится. А вот осадки будут «радовать» украинцев с 7 по 15 и с 29 по 31 января.

В феврале будет дождливо и скользко

Февраль не зря считается самым капризным месяцем года – этой зимой погода в полной мере продемонстрирует свой характер. Начнется месяц с оттепели, которая принесет слякоть и сырость. Но уже к следующей декаде февраль вспомнит о том, что он все-таки зимний месяц, – на улице подморозит, начнется гололед, а в воздухе закружит снег. На севере и в центре Украины самым богатым на осадки в виде снега выдастся период с 13 по 20 февраля.

В конце месяца придут дожди и потеплеет до 3 градусов. Правда, ночью сохранится небольшой мороз, что приведет к гололедице. На юге температура преимущественно будет плюсовой, а к концу месяца она может подняться до 7-8 градусов тепла.

Теплую зиму в Украине предсказывают деревья

Народные синоптики, предсказывая погоду, ориентируются на самые разные приметы. Например, уже в сентябре, который был теплым и сухим, они уверяли, что зима будет мягкой и недолгой. Это подтвердили и лиственные деревья, которые до сих пор полностью не сбросили летний наряд. О наступающей мягкой зиме говорит и то, что рябины этой осенью уродилось мало. А вот отсутствие снега на праздник Покрова указывает, что холода наступят хотя и поздно, но очень резко.

Читайте также: Как в Греции или на Кипре: через десять лет теплая зима станет нормой для Украины

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить