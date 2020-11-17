Украинские метеорологи прогнозируют, что предстоящая зима будет непродолжительной и мягкой. Например, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко считает, что вероятность сильных холодов очень мала. Скорее всего, зима не принесет продолжительных морозов, но зато будет сопровождаться большим количеством осадков, включая ледяные дожди.

Синоптики прогнозируют зимнее бабье лето в декабре

С началом декабря в Украину придет небольшое похолодание, но в середине месяца снова потеплеет до плюсовых температур – как в дневное время, так и ночью. Этот период народный синоптик Владимир Деркач даже назвал «зимним бабьим летом». Затем понижение температуры в декабре ожидается еще дважды – первый раз на День святого Николая, а второй – на новогодние праздники, когда возможны небольшой мороз и снег. Правда, жителям юга Украины погода может преподнести неприятные сюрпризы в виде дождя и холодного ветра.

В целом же декабрьская средняя температура в северных регионах страны будет колебаться в пределах нуля градусов, а на юге столбик термометра не опустится ниже 2-3 градусов тепла.

Погода в январе заставит одеться потеплее

Небольшое новогоднее похолодание продолжится и в начале января, а ближе к Крещению морозы, как им и положено, станут сильнее. Правда, при этом ночная температура не опустится ниже 8 градусов мороза, а днем столбик термометра задержится на отметке минус 5 градусов. Такая температура может продержаться до десяти дней, но после этого ожидается неделя оттепели. Затем снова вернутся холода, которые хотя и будут умеренными, заставят вспомнить о шубах и варежках.

В январе самые низкие температуры ожидаются в западных областях – там столбик термометра может опуститься до минус 18-20 градусов, но надолго похолодание не задержится. А вот осадки будут «радовать» украинцев с 7 по 15 и с 29 по 31 января.

В феврале будет дождливо и скользко

Февраль не зря считается самым капризным месяцем года – этой зимой погода в полной мере продемонстрирует свой характер. Начнется месяц с оттепели, которая принесет слякоть и сырость. Но уже к следующей декаде февраль вспомнит о том, что он все-таки зимний месяц, – на улице подморозит, начнется гололед, а в воздухе закружит снег. На севере и в центре Украины самым богатым на осадки в виде снега выдастся период с 13 по 20 февраля.

В конце месяца придут дожди и потеплеет до 3 градусов. Правда, ночью сохранится небольшой мороз, что приведет к гололедице. На юге температура преимущественно будет плюсовой, а к концу месяца она может подняться до 7-8 градусов тепла.

Теплую зиму в Украине предсказывают деревья