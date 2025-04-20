Пасха-2025 в Одессе
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Стоит отметить, что в этом году, как и в прошлом, из-за войны и продолжающегося военного положения в храмах Одессы не было всенощных служб – праздничные богослужения начались с пяти часов утра.

В то же время пасхальные службы посетили очень много одесситов, и даже по их окончании люди шли в церковь, чтобы освятить пасхальные корзины.

Пасха в Одессе, 20 апреля 2025

Пасхальная корзина

В одесском храме на Пасху

Мы заглянули в Свято-Троицкий храм православной церкви Украины, а также в гарнизонный храм Одесского гарнизона в сквере Космонавтов, где паски традиционно святил протоиерей Василий Вирозуб, который в начале полномасштабной войны несколько месяцев провел в российском плену.

Освящение пасок в Одессе

Протоиерей Василий Вирозуб освящает паски в Одессе

Пасха в Одессе, 2025 г.

Пасхальное освящение, Одесса, 20 апреля 2025

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что в этом году впервые в десятилетии православные и католики отмечают Пасху в один день, а также о традициях, обычаях и запретах этого дня.

Фото Елены Кудряшовой

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