Стоит отметить, что в этом году, как и в прошлом, из-за войны и продолжающегося военного положения в храмах Одессы не было всенощных служб – праздничные богослужения начались с пяти часов утра.

В то же время пасхальные службы посетили очень много одесситов, и даже по их окончании люди шли в церковь, чтобы освятить пасхальные корзины.

Мы заглянули в Свято-Троицкий храм православной церкви Украины, а также в гарнизонный храм Одесского гарнизона в сквере Космонавтов, где паски традиционно святил протоиерей Василий Вирозуб, который в начале полномасштабной войны несколько месяцев провел в российском плену.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что в этом году впервые в десятилетии православные и католики отмечают Пасху в один день, а также о традициях, обычаях и запретах этого дня.

Фото Елены Кудряшовой